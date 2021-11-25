Nisa için bekleyiş

Girne’deki evinde ağır yaralı olarak bulunan ve tedavi için Kıbrıs’ın güneyine götürülen 13 yaşındaki Nisa Hacı için tedirgin bekleyiş sürüyor.

Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre; Nisa’ya verilen ilaçlar azaltılmaya başlandı, tamamen kesilmesinden 48 saat sonrasında bazı tepkiler vermesi bekleniyor.

Önceki gün Nisa’nın nefes alış verişinin tespit edildiğini fakat bunun yeterli bir tepki olmadığını kaydeden aile yakınları, “Doktorlar ilaçları kestikten sonra, ilaçların etkisi geçince daha anlamlı tepkiler bekliyor. Bunun için tedirgin bekleyişimiz sürüyor, hep bir umutla bekliyoruz, dua ediyoruz.” dedi.

Anne ve babasının hastanede kaldığı, gün içinde ara ara Nisa’nın yanına girdiği de öğrenildi.

Kuzeninin de dün Nisa’nın yanına girdiğini anlatan aile yakınları, bu duruma da hafif tepki gösterdiğini ifade etti.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Girne’deki evinde 21 Kasım akşamı ağır yaralı olarak bulunan 13 yaşındaki Nisa Hacı, 22 Kasım’da öğlen saatlerinde tedavi için Kıbrıs’ın güneyine götürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın da kızı olan ve tedavisine Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edilen Nisa Hacı, ailesinin isteğiyle Kıbrıs’ın güneyine gönderilmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan Hacı’nın bir müddet kuzeydeki devlet hastanesinin yoğun bakımında uyutulduğunu ancak ailesinin de talebiyle Güney’deki hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

Resmi kaynaklar doğrulamasa da Hacı’nın salıncakta sallanırken yaralandığı ifade edilmişti.

13 yaşındaki Nisa tedavi için güneye götürüldü