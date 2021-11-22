13 yaşındaki Nisa tedavi için güneye götürüldü

Girne’deki evinde dün akşam ağır yaralı olarak bulunan 13 yaşındaki Nisa Hacı, bugün öğlen saatlerinde tedavi için Kıbrıs’ın güneyine götürüldü.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın da kızı olan ve dün akşamdan beri tedavisine Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam edilen Nisa Hacı, bugün ailesinin isteğiyle Kıbrıs’ın güneyine gönderildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan Hacı’nın bir müddet kuzeydeki devlet hastanesinin yoğun bakımında uyutulduğunu ancak bugün öğlen saatleri itibariyle, ailesinin de talebiyle Güney’deki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Resmi kaynaklar henüz doğrulamasa da Hacı’nın salıncakta sallanırken yaralandığı ifade ediliyor.