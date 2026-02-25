Nilden Bektaş Erhürman, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti

Nilden Bektaş Erhürman, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret ederek, oradaki yetkililer ile bir araya geldi.

Taşkent Doğa Parkı’nın kamu yararı adına oldukça anlamlı bir yatırım olduğunu belirten Nilden Bektaş Erhürman, emeği geçen, katkı koyan herkese bu bağlamda teşekkür etti.

Tesisin yaban hayat koruma üniteleri ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunan Nilden Bektaş Erhürman, Doğa Parkı yetkililerinden yürüttükleri çalışmaları ile ilgili bilgi aldı ve doğal hayatı korumak amacıyla yürütülen bilimsel ve teknik çalışmaların çok değerli olduğunu vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman, kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Taşkent Doğa Parkı’nın bütünüyle çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizerek, yürütülen çalışmalarda iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Ziyarette, Nilden Bektaş Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da eşlik etti.