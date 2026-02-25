AKÜN ve Grand Pasha’dan genç turizmcilere tam destek

23 Şubat 2026 Pazartesi günü, Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek, İçecek, Konaklama ve Ön Büro (Turizm) Bölümü öğrencilerine yönelik kapsamlı bir mesleki tanıtım etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi akademisyenlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona, başkentin seçkin otellerinden Grand Pasha Lefkoşa ev sahipliği yaptı.

Teoriden pratiğe tam donanımlı eğitim

Etkinlik boyunca öğrenciler, bir otelin işleyişini sadece teoride değil, bizzat operasyon sahasında gözlemleme fırsatı buldular. Program kapsamında şu alanlarda detaylı sunumlar gerçekleştirildi:

• Ön Büro: Misafir karşılama ve operasyon süreçleri.

• Kat Hizmetleri (Housekeeping): Konaklama standartları, bina bakımı ve hijyen yönetimi.

• Mutfak Departmanları: Grand Pasha’nın usta şeflerinden mutfak disiplini ve gastronomi tüyoları.

• Servis Bölümü: Profesyonel servis teknikleri ve müşteri memnuniyeti esasları.

Sektör profesyonellerinden tam destek

Grand Pasha Lefkoşa Otel’in güler yüzlü ve deneyimli personeli, öğrencilere eşlik ederek mesleğin inceliklerini paylaştı. AKÜN akademisyenleri ise öğrencilere turizm eğitiminin kariyer basamaklarındaki önemini ve akademik yol haritalarını aktardı.

Geleceğin turizm profesyonelleri olan gençler, bu anlamlı günde hem sektörün dev isimleriyle tanışma hem de mesleklerine dair vizyonlarını geliştirme şansı yakaladılar.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmet Esenyel, KKTC’deki tüm meslek liselerinde öğrenim gören Turizm ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerine TAM (%100) eğitim bursu verileceğini açıkladı.

Sektöre gönül veren ve kariyerini turizm alanında şekillendirmek isteyen tüm öğrencilere kapılarının açık olduğunu vurgulayan Esenyel, gençleri eğitim hayatlarını güçlü bir akademik altyapıyla sürdürmeye davet etti.