“Üzgünüz dostum, seni de kurtaramadık”

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz’da vurulduğu düşünülen bir eşeğin acı içinde yaşamını yitirdiğini duyurarak, yaşananlara tepki gösterdi.

Basat, bürokratik süreçler ve bütçe engelleri nedeniyle Eşek Yönetim Planı’nın hayata geçirilemediğini belirtti.

“Siz hiçbir eşeğin vurulduktan sonra yerde acılar içerisinde kıvrandığına şahit oldunuz mu?” diyen Basat, “Bu videolar bugün çekildi... Ama hayvanın en az 2 gün önce vurulduğu düşünülüyor. Allah bu önlenebilir ve anlamsız acıyı hiçbir canlıya yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Taşkent Doğa Parkı olarak Karpaz’da eşeklere yardım etmek ve bölge halkını eşek baskısından rahatlatmak için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Basat, “Karpaz’da bu canlara yardım için çabalamamız gerekirken, bölge halkını eşek baskısından rahatlatmamız gerekirken Lefkoşa'da yok bütçeler açıldıydı, yok bloke yazısı yazılamadıydı, yok yazıldıydı da detay istendiydi, yok Maliyeye yazıldıydı da daha cevap gelmediydi falan oturduk bürokrasinin sonuçlanmasını ellimiz kolumuz bağlı bekliyoruz.” dedi.

Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi bütçeleri serbest bırakıldığında dahi projenin 2026 yılı ihtiyacının tamamını karşılamayacağını belirten Basat, “Onun için de umutlu başka görüşmeler yapıyoruz ama onlar da daha meyvesini veremedi. Bütçe geldiği gün bile en az 1-1,5 ay hazırlık aşaması var. En azından 2026 sezonunu da 2025 gibi kaybetmeden iş çıkarabiliriz ve yol kat edebiliriz diye ümit ederek bekliyoruz...” ifadelerini kullandı.

Vurulan eşeğin kurtarılamadığını da duyuran Basat, “Bu arada ne yazık ki bu dostumuzu kurtaramadık, acı çeke çeke son nefesini verdi biz oraya ulaşana kadar. Polise haber verildi.” dedi.

“Üzgünüz dostum, tüm çabalarımıza rağmen seni de kurtaramadık, umarım yakın zamanda Eşek Yönetim Planında önümüzü açacak kaynak oluşturulacak ve geride kalan türdaşlarının sonu senin gibi olmayacak.” diye konuştu.