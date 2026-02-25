Büro-İş Sendikası ile Beyarmudu Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baytun Tuna ile Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecini başarıyla tamamlayarak, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2027 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’ne imza koydu.

Büro-İş Sendikası Başkanı Tuna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Toplu İş Sözleşmesi sürecini her yıl olduğu gibi üyelerimizle birlikte sürdürdük. Üyelerimizin daha refah bir yaşama sahip olmaları, barışçıl bir işyerinde çalışmaları ve çalışan haklarına uygun çalışma hayatında var olmaları sendikamız için çok önemlidir. Bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi üyelerimizin maddi manevi tüm hak ve menfaatlerini gözeterek güncel şartlar göz önünde tutularak görüşmelerimizi sürdürdük. Hak, adalet ve emeğe saygı çerçevesinde her iki tarafın da olanakları değerlendirilerek sürecimizi sonlandırdık. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.”