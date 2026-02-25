Nilden Bektaş Erhürman, Spot Marine Life ve KUŞKOR yetkilileriyle görüştü

Nilden Bektaş Erhürman, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (Spot Marine Life) ile Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’ni (KUŞKOR) ziyaret ederek, yetkililerle görüştü.

Ziyarette, Nilden Bektaş Erhürman’a yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aktarımında bulunuldu. Çevre mühendisi olarak, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu.