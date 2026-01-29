Nicosia For Art ve National Theatre Live, Stanley Kubrick'in "Dr. Strangelove" filminin tiyatro oyununu dev ekranda Lefkoşa’ya taşıyor
Nicosia For Art ve National Theatre Live, Stanley Kubrick'in "Dr. Strangelove" filminin tiyatro oyununu dev ekranda Lefkoşa’ya taşıyor.
Nicosia For Art, Birleşik Krallık’tan National Theatre Live ile iş birliği içinde, Stanley Kubrick'in "Dr. Strangelove" tiyatro oyununun, Armando Iannucci ve Sean Foley tarafından ortaklaşa uyarlanan ve Sean Foley tarafından yönetilen film versiyonunu sunuyor.
Gösterim, 27 Şubat 2026 Salı günü saat 20:30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Kubrick'in mirasını ve hikayesinin 60 yıl sonraki kalıcı önemini onurlandıran ve tüm zamanların en büyük komedilerinden biri olarak kabul edilen "Dr. Strangelove" filminin bu yeni sahne uyarlamasında, Steve Coogan (Alan Partridge, The Trip), Peter Sellers'ın orijinal olarak oynadığı ikonik rolleri üstleniyor.
ABD, nükleer saldırı tehlikesi ve küresel bir felakete sürüklenme riski altındaki bir dünya
Hikaye, 20. yüzyılın ortalarında ABD ve Rusya arasında doruğa ulaşan nükleer savaş kaygısını yansıtıyor. Amerikalı bir generalin nükleer saldırıyı tetiklemesiyle, hükümet ve eksantrik bir bilim insanı küresel bir felaketi önlemeye çalışırken, gerçeküstü bir zamana karşı yarış başlıyor. Bu son derece komik hiciv, Emmy ödüllü Armando Iannucci (The Thick of It, Veep) ve iki kez Olivier ödüllü Sean Foley (The Upstart Crow) dahil olmak üzere dünyaca ünlü bir yaratıcı ekip tarafından yaratıldı.
Orijinal film, Peter George'un "Red Alert" romanına dayanmaktadır. Kubrick'in filminden farklı olarak, kitapta karanlık komedi unsurları veya Dr. Strangelove karakteri yer almıyor. 1964 yapımı filmde Peter Sellers, Dr. Strangelove, Kaptan Mandrake ve Başkan Muffley olmak üzere üç rolü canlandırmıştı. Kubrick'in komedi başyapıtının bu sahne uyarlamasında Steve Coogan, Sellers'ın orijinalde canlandırdığı karakterlerin yanı sıra son perdede Binbaşı TJ Kong'u da oynuyor.
Sahne uyarlaması hakkındaki görüşler:
“Steve Coogan muhteşem” – Independent
“Eğlenceli, maceralı bir uyarlama” – Guardian
“Coogan sınırsız enerji ve kusursuz komedi zamanlaması sergiliyor” – The Stage
“Mükemmel komedi oyunculuğunun ustaca bir yeniden yaratımı” – Broadway World
“Coşkulu ve keskin” – WhatsOnStage
“Sean Foley, gerilimi ve komediyi olağanüstü bir çeviklikle baştan sona koruyor” – Daily Express
“Coogan harika, Sellers'ın her rolünü kendine özgü kılıyor” – Financial Times
170 dk’lık gösterinin biletleri online alınabilecek
Her yaş için uygun 170 dakika (15 dakikalık ara ile) süreli ve 7 € ücreti olan gösterinin biletleri more.com üzerinden online olarak temin edilebilir: http://bit.ly/4grNxB8 ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden (Pazartesi - Cuma 10:00-13:00). Bilgi: 22797979 (Pazartesi - Cuma 10:00-13:00) ve http://bit.ly/3VjZ0ZG
Künye
Yönetmen: Sean Foley
Dekor ve kostüm tasarımcısı: Hildegard Bechtler
Işık tasarımcısı: Jessica Hung Han Yun
Ses tasarımcısı ve besteci: Ben ve Max Ringham
Projeksiyon tasarımcısı: Akhila Krishnan
Oyuncu seçimi direktörü: Amy Ball CDG
İllüzyonlar: Chris Fisher
Hareket yönetmeni: Lizzi Gee
Yayın Ekibi
Ekran yönetmeni: Matthew Amos
Işık yönetmeni: Bernie Davis
Ses sorumlusu: Conrad Fletcher
Senaryo sorumlusu: Emma Ramsay
Oyuncular
Dr. Strangelove/ Kaptan Mandrake/ Başkan Muffley ve
Binbaşı TJ Kong: Steve Coogan
General Turgidson: Giles Terera
General Ripper: John Hopkins
Jefferson: Oliver Alvin-Wilson
Vera Lynn: Penny Ashmore
General Staines: Ben Deery
Frank: Richard Dempsey
Faceman: Mark Hadfield
Rus Büyükelçisi Bakov: Tony Jayawardena
Topluluk: Tom Kelsey
Topluluk: Daniel Norford
Lincoln: Dharmesh Patel
Topluluk: Adam Sina
Çavuş: Alex Stoll
Albay Bat Guano: Ben Turner
Yedek Oyuncu: Mabli Gwynne