New York’ta değişen bir şey yok

Tatar, Guterres ve Anastasiadis biraraya geldi…

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in liderlerin onurlarına verdiği öğle yemeği, dün Kuzey Kıbrıs saatiyle saat 20.15’te başladı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''açık olmadıklarını'' söyledi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''

Tatar: “Sizin egemenliğiniz kadar bizim de egemenliğimiz vardır”

Tatar, görüşme sonrası BRT’ye yaptığı açıklamada, pozisyonlarının değişmediğini ifade ederek, “Sizin egemenliğiniz kadar bizim de egemenliğimiz vardır” dedi.

Tatar: “Sizin egemenliğiniz kadar bizim de egemenliğimiz vardır”

Tatar, görüşme sonrası BRT’ye yaptığı açıklamada, pozisyonlarının değişmediğini ifade ederek, “Sizin egemenliğiniz kadar bizim de egemenliğimiz vardır” dedi.

“Kıbrıs sorununu çözmek gibi bir acele içinde olmadık”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı liderlele yaptığı görüşmenin ardından Ersin Tatar, “Herkes kendi pozisyonunu anlattı, acele bir çözüm peşinde değiliz” dedi. New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde yer alan görüşmenin ardından, BRT’de katıldığı yayında “kendi tezlerimizi yineledik” diyen Ersin Tatar, Genel Sekreter Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile 2 saati aşkın yemekli bir toplantı yaptıklarını söyledi. “Kıbrıs sorununu çözmek gibi bir acele içinde olmadık” diyen Tatar, “Bizim aradığımız egemen eşitliğimizin kabul görmesidir. Şartların oluşması lazım” şeklinde konuştu. Kıbrıs’a atanacak yeni özel temsilci ile ortak zemin var mı yok mu arayışı olacağını ifade eden Tatar, “Yeni atama da Lute’un yetkisinde olacak, fazlası değil” iddiasında bulundu. “Genel Sekreter’in arabuluculuk rolü önemlidir” diyen Tatar, teknik komitelerde işbirliğinin önemine işaret ettiklerini söyledi, “Sağlıkta olduğu gibi keşke daha çok işbirliği yapabilsek” dedi. New York’ta resmi olmasa bile pek çok ülke temsilcisi ile temas kurduklarını anlatan Tatar, “Yeni zemini görüyorlar. Güneydeki devlet Rum Cumhuriyeti’ne dönüştü, kuzeyde de Türk Cumhuriyeti var, eğer anlaşma istiyorlarsa devletten devlete olacak” şeklinde konuştu.

Tatar’ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Kimsenin Kıbrıs meselesini yarın sabah halledeceğiz diye bir niyeti yok. 60 yıldır devam eden bir sorunu kısa zamanda çözemeyiz. Ben Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu kabul ettirmek için mücadele ediyorum. Tarihten ve uluslararası anlaşmalardan doğan egemen eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesidir. Anastasiadis konuyu başka yere çekmeye çalıştı. Kaldığımız yerden devam etme noktasında değiliz. Yaşanan süreçler eskide kaldı. Toplantıda ortak zemin var mı yok mu diye konuştuk. Bu konuda çalışmalar yapılacak. Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak daha önce İsviçre’de ortaya koyduğum 6 maddelik önerinin arkasındayım. Genel Sekreter iki taraf görüşmelerin başlamasına onay vermeden hareket edemeyeceğini yeniledi. Teknik komitelerin çalışmalarını hızlandırması yönünde destek olacağız. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Bunun kabul edilmesi lazım. Toplantıda neden iki egemen devleti savunduğumuzu anlattım. Sizin egemenliğiniz kadar bizim de egemenliğimiz vardır. BM Genel Sekreteri BM parametrelerinden bahsetti. Ama artık Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Bizim konumumuz ortadadır. Bu noktada tıkanıyoruz.”