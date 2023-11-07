“Net cevap istiyorum! Bu araziler kime neye göre kiralanıyor?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Nereye Koşuyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Fide Kürşat, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Oğuz’un Tarım Bakanlığı döneminde zarar gördüğünü, köylerde huzur kalmadığını söyledi.

Oğuz’un “tarım arazilerini kiralama kriterleri olduğu, bunun için bir komisyon oluşturulduğu” açıklamalarını eleştiren Kürşat, bu komisyonun isminin ancak “Bizden Bize Siyasi Rant Komisyonu” olabileceğini söyledi.

Arazilerin kime neye göre kiralandığını, hak sahiplerinin neye göre belirlendiğini soran Kürşat, “UBP’liler arasında bir üleştirme söz konusu. Tüm hesaplar yeniden seçilme ve kurultay için…” ifadelerini kullandı.

Üç haftadır Oğuz’u uyardıklarını belirten Kürşat, “Araziler gerçek üreticilerin elinden alınmaya, yandaşa peşkeş çekilmeye devam ediliyor” dedi.

Kürşat, tarımsal arazilerle ilgili kiralama yetkisinin Tarım Bakanlığı’na devredilmesi, burada oluşturulacak yeni komisyona ilgili paydaşların dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Kabinede farklı bakanlık görevlerinde bulunan Dursun Oğuz’u bir oyun kahramanı olan “Süper Mario”ya benzeten Kürşat, “Kimsenin hakkına girmeyin” dedi.

Meclis'te daha sonra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kürşat ve Baybars’ın eleştirilerini yanıtladı.

Süper Mario’yu bilmediğini, bu oyunu oynamadığını söyleyen Oğuz, “Ömür boyu bu koltuklarda kalacak değiliz, siyasi hırsım yok” şeklinde konuştu.

Hakkaniyetten yana olduğunu kaydeden Oğuz, “CTP’li, UBP’li popülizmden uzaklaşın… Partizanlık yapıldı denmesini kabul etmiyorum” dedi.

Komisyona “rant komisyonu” denilmesini de eleştiren Oğuz, şikayette bulunanlarla ilgili kararları değerlendirdiklerini, Kürşat’ın söylediği köylerle ilgili notunu aldığını söyleyerek, “Hayvancıların mağdur edilmesine karşıyım” dedi.

Arazileri kiralayanların sayısı ve dönümlerle ilgili rakamları aktaran Oğuz, Gazimağusa’dan 1090 kişiye 62 bin 50 dönüm, Girne’den 593 kişiye 8 bin 93 dönüm, Güzelyurt’tan 713 kişiye 32 bin 814 dönüm, İskele’den 671 kişiye 18 bin 736 dönüm, Lefke’den 172 kişiye 2 bin 275 dönüm, Lefkoşa’dan 383 kişiye 21 bin 280 dönüm olmak üzere toplam 3 bin 622 kişiye, 145 bin 248 dönüm devlet arazisinin tarımsal anlamda kiralandığını kaydetti.

Baybars’ı da yanıtlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tarım arazilerinin korunması, özellikle Mesarya konusunda çabuk davranılması gerektiğini söyledi.

Oğuz, emirnamelerin artı ve eksilerin gördüklerini ifade ederek, üretimin devam ettiği yerlerin yasalarla koruması gerektiğini ifade etti.

Dursun Oğuz, KKTC’nin alt yapıyla ilgili bütünsel planlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.