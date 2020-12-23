Nesli tükenmekte olan yarasa kolonisi Kıbrıs’ta görüldü

Kıbrıslı Rum Orman Dairesi yetkilisi Charis Nicolaou, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kıbrıs’ta bugüne kadar görülen en büyük yarasa kolonisinin fotoğrafına yer verdi.

Nicolaou, “Miniopterus schreibersi” türü olan yarasaların dünyada hızla azaldığını ve neslinin tükenmekte olduğuna da aktardı.

Söz konusu koloninin 2 bin 500’den az üyesi olduğu ve yılda 900 milyondan fazla böcek tükettiği de bildirildi.