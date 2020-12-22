"Nergisli'de bulaş var"

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş "Nergisli köyünde bulaşın hâkim olduğunu" açıkladı.

Nergisli köyünde 1 kişinin pozitif çıktığını ve çok sayıda temaslısı olduğu yönünde bilgi veren Öztaş, belediye personelinden de temaslı olduğunu söyledi.

Öztaş, köyde "her yerin ilaçlandığını" belirterek belediye personeline yarın PCR testi yapılacağını duyurdu.