“Bakanlar Kurulu kararına uymayanlarla ilgili gerekli işlemleri yapacağız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grevinin Bakanlar Kurulu kararı ile ertelendiğini hatırlatarak, karara uymayanlarla ilgili gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme kararına uymayan sendikayı suçladı; yasağa uymayan çalışanlarla ilgili gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi.

Sendika’nın tüm taleplerinin altını doldurduklarını kaydeden Uzun, konunun hak arama değil siyasi olduğunu ifade etti.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanmasa dahi otomatik olarak bir yıl uzadığına işaret eden Uzun, “Mağduriyet yoktur” dedi. Uzun, sendikayı “iş kazasının arkasına saklanarak siyaset yapmakla” da suçladı.

Sabah saat 02.00 sıralarında Arapköy ile Karaağaç’ta elektrik kesintisi olduğunu da belirten Uzun, Arapköy’de kabloya çivi çakıldığının tespit edildiğini, Karaağaç’taki soruna da birazdan bakılacağını aktardı.