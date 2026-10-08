"Elinden tutup da trafoya götürmedik, idarenin suçlanması haksızlık"

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, güvenlik teçhizatı eksikliği nedeniyle trafo patlaması sonucu yanarak yoğun bakıma kaldırılan kurum emekçisi Arif Özkıraç ile ilgili skandal bir açıklamaya imza attı, "Biz elinden tutup da trafoya götürmedik, yalnız gitmemesi gerekiyordu yalnız gitti, sorumlusu biz değiliz" dedi.

Haber Kıbrıs'ta katıldığı programda konuşan Uzun, Özkıraç'ın başına gelenlerle ilgili idareyi suçlamanın "haksızlık" olduğunu söyledi, "Biz gereken malzemeleri, müdürlükten talep geldikçe alıyoruz" iddiasında bulundu.

Uzun, "Biz gidip bu adamı elinden tutup da trafoya götürmedik. Sigortayı indirmedik" diyerek, "Somut önlemleri ben alacak değilim, bu dairenin bir çalışma prosedürü var. Herkes bu prosedürleri uymalı" ifadelerini kullandı.

Uzun, yoğun bakımdaki Özkıraç'la ilgili, "Aldığım duyum, oraya yanlız gittiği yönünde. Yalnız gitmemesi gerekirdi. İş güvenliğiyle ilgili rapor yakında tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Uzun, "Bu konudan dolayı müdür ve Yönetim Kurulu'nu suçlamak doğru değil" iddiasında da bulundu.