“Grev ertelemek sorunları çözmez”
Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Bakanlar Kurulu'nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevini 60 gün süreyle erteleme kararına tepki gösterdi.
Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Bakanlar Kurulu'nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevini 60 gün süreyle erteleme kararına tepki gösterdi.
TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, yazılı açıklamasında, grev erteleme kararlarının çalışanların yaşadığı sorunları ortadan kaldırmadığını, hükümetin grevleri durdurmak için gösterdiği kararlılığı iş güvenliği sorunlarının çözümünde göstermesi gerektiğini söyledi.
EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun, grev erteleme kararının gelecekte alınacak grev kararlarını kapsamayacağı yönündeki hukuki değerlendirmesine dikkat çeken Üredi, sendikanın iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle bugün saat 00.00 itibarıyla yaniden bir günlük grev kararı aldığını anımsattı.
EL-SEN'in grev ve eylemine destek belirten Üredi, sendikal hakları etkisizleştirmeye ve grevi kırmaya yönelik anlayışa karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.
Üredi, iş güvenliği taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini, emekçilerin yaşam hakkının hiçbir siyasi veya ekonomik hesabın gerisine bırakılamayacağını kaydetti.