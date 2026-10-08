Bir naaşa daha ulaşıldı

Başbakanlık, deniz içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ulaşılan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların başladığı duyuruldu.

Bugün bulunan naaş sonrası gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken,kayıp 1 kişinin arama çalışmaları sürüyor.