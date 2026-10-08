Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevinin yasaklanmasına tepki göstererek, yasaklama yerine çalışanların can güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Maviş, EL-SEN’in mücadelesine destek belirterek, çalışanların can güvenliğinin sağlanması, koruyucu ekipman eksikliklerinin giderilmesi ve yaralanma risklerinin önlenmesi gerektiğini söyledi. Maviş, işe alım ve terfilerde ise adalet ve liyakatin esas alınmasını istedi.

Maviş, ihalelerdeki usulsüzlük ve kamu zararı iddiaları ile Mali Polis, Savcılık ve Sayıştay’a intikal eden konuların da açıklığa kavuşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Hükümetin grevi yasaklayarak sorunların üzerini örtemeyeceğini ve hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını savunan Maviş, “Can güvenliği, denetim, adalet ve liyakatin yasağı veya pazarlığı olmaz.” ifadelerini kullandı.