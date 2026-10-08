“Kıb-Tek’teki sorunlar daha da büyümeden çözülmeli"

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Kıb-Tek yönetimi ile El-Sen arasındaki sorunların daha da büyümeden, yasal zeminde, diyalog ve müzakere yoluyla çözülme için çağrı yaptı.

Özellikle KIB-TEK bünyesindeki kontrol, dosya ve bağlantı işlemlerinin aksamasının, KTEMB üyelerinin yürüttüğü işlerin gecikmesine ve ekonomik kayıplara neden olduğuna dikkat çeken birlik, "Elektrik sektörünün güvenli, sürdürülebilir ve güçlü bir yapıya kavuşması için gerekli ortak çalışma başlatılmalı" açıklamasında bulundu.

KTEMB yazılı açıklamasında, Kıb-Tek Yönetimi ile EL-SEN arasında yaşanan uyuşmazlığın ve devam eden grev sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanamadığı ve grev yasağına uyulmayacağı haberlerine işaret edilen açıklamada, yaşananların; elektrik sektörünün geleceği, enerji arz güvenliği, kamu hizmetinin sürekliliği ve ekonomik hayat açısından önemli sonuçlar doğurduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, kurumda yaşanan olayın sebep ve sonuçlarıyla birlikte, tarafsız ve teknik şekilde değerlendirilmesi; tespit edilen eksikliklerin gecikmeden giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Özellikle iş sağlığı ve güvenliği sorunları ile elektrik sektöründe meydana gelen kazaların; çalışanların güvenliği kadar Kıb-Tek’in hizmet kalitesi ve elektrik sektörünün genel itibarı açısından da ele alınması gerektiği kaydedildi.

Kıb-Tek’in, sahada, yüksek riskli çalışma koşullarında ve her türlü hava şartında ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için hizmet veren stratejik bir kurum olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Konu yalnızca koruyucu kıyafet veya kişisel koruyucu donanım meselesi olarak görülmemelidir. Özellikle son yaşanan trafo kazasında, kazaya neden olan olaylar zincirinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Hazırlanacak kapsamlı ve teknik bir kaza incelemesiyle olay aydınlatılmalıdır. Kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir.

Elektrik enerjisinin kesintisiz ve güvenli şekilde sunulması; KIB-TEK yönetimi, çalışanları, sendika ve ilgili tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Çalışanların yasal haklarına saygı gösterilirken, kamu hizmetinin sürekliliği ve elektrik arz güvenliğinin de korunması gerektiğine inanıyoruz.

Yaşanan süreçten; elektrik enerjisine ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız, ticari işletmeler ve sektörler doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenmektedir. Özellikle KIB-TEK bünyesindeki kontrol, dosya ve bağlantı işlemlerinin aksaması, KTEMB üyelerimizin yürüttüğü işlerin gecikmesine ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Yaşanan olayların toplumdaki gerginliği ve belirsizliği artırdığı bir ortamda, KTEMB olarak tüm tarafları sorunların daha fazla büyümesine izin vermeden yasal zeminde, diyalog ve müzakere yoluyla çözüm üretmeye ve elektrik sektörünün güvenli, sürdürülebilir ve güçlü bir yapıya kavuşması için gerekli ortak çalışmayı başlatmaya çağırıyoruz.

Hedefimiz güvenli çalışma koşullarının sağlandığı, güçlü ve sürdürülebilir bir Kıb-Tek’in bulunduğu, elektrik arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdüğü, elektrik sektörünün geleceğinin güvence altına alındığı bir yapının oluşmasına katkı koymaktır."