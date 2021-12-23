Neofytou Cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini açıkladı

DİSİ başkanı Averof Neofytou, Cumhurbaşkanlığına aday olma niyetini dile getirdi ve benzer bir öneriyi partinin yetkili organlarına sunacağını belirtti.

Neofytou, DİSİ’nin sosyal, politik ve ekonomik istikrarı garanti eden bir parti olduğuna işaret etti.

Neofytou “Ben de sizin gibi, ayrım yapmadan ve dışlamadan, herkesin potansiyelini kullanarak müreffeh bir ülkede yaşamayı istiyorum” dedi.

“Yarın için ufku açık, güzel, özgür, geleceğe açık, sakinlerinin onurunu yansıtan ve onlara daha iyi bir yaşam için her fırsatı sunan bir Kıbrıs” kelimelerini kullandı.

DİSİ başkanı “2022, Kıbrıs için siyasi kültür ve somut diyalog yılı olsun” dedi.