Neofitu’dan Maraş’a sürpriz ziyaret

DİSİ Başkanı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu, kapalı Maraş’ı (Varosha) ziyaret etti.

Maraş’ın Birleşmiş Milletler kararına uyumlu olarak yasal sahiplerine devrine karşılık, Ercan Havaalanı’nın doğrudan uçuşlara ve Mağusa Limanı’nın doğrudan ticarete açılması görüşülürken, seçim öncesi bu ziyaret dikkat çekti.

Neofitu, Maraş’ta yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs'ı birleştirmek için birlikte mücadele etmeye çağırdı, “Bölünme her iki toplum için de bir felakettir, çözüm olmadan Kıbrıs adasındaki halklar ve bölge için bir gelecek yoktur, çocuklarımız ve torunlarımız için ülkemizi birleştirmeliyiz” dedi.

"Varosha kaybedilirse, Kıbrıs kaybedilecektir" diyen Averof Neofitu, uluslararası toplumun da harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıslı Rum Mağusa Belediye Meclis üyeleri, şehrin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ve vatandaşlar eşliğinde kapalı Maraş'a giden Neofitu, ev ve otellerin yıkımına tanıklık etti, "Seçim için değil ana yurdumuzdaki bir yıkımı görmek için buradayım" dedi.