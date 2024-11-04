Near East Hayat’tan sigorta acentesi iş ortağı Albank çalışanlarına sigorta eğitimi

Müşterilerine en iyi hizmeti vermek, Sigorta bilincini yaymak ve acentelerini geliştirmek amacı ile çalışmalarını sürdüren Near East Hayat, Sağlık Sigortacılığı konusunda kapsamlı eğitimlerine devam ediyor.

Banka Sigortacılığının ön plana çıktığı günümüzde Sigorta ürünlerini müşterileri ile buluşturan Near East Hayat’ın sigorta acentesi Albank’ın çalışanlarına da geçen hafta sonu bir eğitim düzenlenerek yeni gelişmeler aktarıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonunda, Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün tarafından verilen “Sağlık Sigortaları” konulu eğitime, Albank Üst düzey yöneticileri, Şube müdürleri, Expat ve Özel Bankacılık Bölümü, Sigorta, ADK ve Pazarlama Bölümleri, Müşteri Temsilcileri ve Gişe Görevlilerinden oluşan kalabalık bir ekip katıldı.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, sunumunun birinci bölümünde Sağlık Sigortalarının özelliklerini ve kapsamını anlattı, ikinci bölümünde ise satıcıların karşılaşabilecekleri yaşanmış bazı vakaları paylaşarak bir tartışma ortamı ile herkesin katılımının sağlandığı keyifli bir eğitim gerçekleşti.