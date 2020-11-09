Near East Hayat Sağlık Sigorta Ürünlerini Yeniledi

Halkın beklentilerini karşılayacak yeni ürün ve sistemler geliştirmek; ürün yelpazesi, üretim ve hizmetler ile lider olmak ve müşteri ve çalışan memnuniyetini üst seviyede tutarak ilk tercih edilen şirket olma amacıyla Nisan 2018’de faaliyete başlayan Near East Hayat, Sağlık Sigortaları ürünlerini yeniledi.

Near East Hayat’ın özel sağlık sigortalarında; Yatarak ve Ayakta tedavi başlıkları altında pek çok teminat yer alıyor. Ameliyat, Ameliyatsız Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ve Tetkikleri, Ambulans Giderleri, Doktor Muayenesi ve Suni Uzuv bu teminatlardan bir kısmını oluşturuyor.

Diş Teminatı ve Doğum Teminatı

Near East Hayat bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kasım 2020 itibariyle hizmete sunduğu yeni teminatlı Sağlık Sigortası, sigortalıların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek kapsamda hazırlandı. Near East Hayat Özel Sağlık Sigortaları’nda; Limitli Ayakta Tedavi Teminatı 3.000 TL’den 3.500 TL’ye yükseltilirken, tüm planlara- paketli ürünler hariç- “Diş Teminatı” eklendi. Bireysel poliçelere eklenen ve ilk defa uygulamaya alınan bu teminat ile anlaşmalı kurumlarda kullanılması kaydıyla; Diş muayene, Diş temizliği ve Diş görüntüleme (panoramik) hizmetlerinin birer kez kullanılma imkanı sunuluyor.

Doğum Teminatı

Near East Hayat, sigortalılarına en iyi hizmeti sunma çabasıyla yeni “Doğum Teminatlı” ürünün çalışmalarını da tamamladı. Hazırlanan “Yeni Doğum Teminatlı Sağlık Sigortası” ürünü ile sigortalılarına anlaşmalı kurumlarda limitsiz teminat verecek.

“ Yeni Doğum Teminatlı Sağlık Sigortası” alanlar Anlaşmalı kurumlarda katılım payı ödemeyeceği gibi , doğum teminatından Limitsiz olarak faydalanacaklar. Anlaşmasız network ile yurtdışı networkler’deki doğum teminat tutarları ise 8.000TL’den 10.000 TL ‘ye yükseltildi. Doğum sürecindeki tüm ihtiyaçlar analiz edilerek yeni ana teminatlar, ek teminatlar, sürpriz hediyeler ve indirimlerle doğum teminatlı sigorta poliçeleri zenginleştirildi.

Sağlık poliçelerine ana teminat olarak eklenen “Rutin Laboratuvar Tetkikleri” ile hamilelik sürecinde anneye yapılması öngörülen tetkikler; “Yenidoğan Bebek Muayenesi” ile bebeğin doğum salonundaki ilk muayenesi ve sağlık durumunu tespite yönelik tüm tetkikler teminat altına alındı. Bütün bunlara ek olarak poliçeye “Yenidoğan Kalça Ultrasonografisi” ilave edilerek bebeğin olası kalça çıkığının erken teşhis ve tedavi imkanı sağlandı.

Near East Hayat lohusalık sürecinde annenin bireysel ihtiyaçlarını da unutmadı! Bu süreçte kullanılmak üzere “Psikolojik Danışmanlık Hizmeti” ile “Diyetisyen Danışmanlık Hizmeti” doğum teminatlı poliçelere eklendi.