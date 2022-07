Near East Bank ATM’lerini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor

Near East Bank, 2022 hedefleri doğrultusunda Kuzey Kıbrıs genelinde yaygın ATM ağı ile hizmetlerine hız kesmeksizin devam ediyor. İşlem hacmi açısından en yoğun alternatif kanal olan ATM’leri her geçen gün yeni lokasyonlarda hizmete koyan Near East Bank, ATM’lerine bir yenisini daha ekleyerek Girne Alsancak’ta yer alan Şokmar Premimum Market yanında yer alan ATM’sini hizmete sundu. Böylece ATM sayısını 56’ya yükselterek, ülkemizde toplam 187 noktada bulunan CardPlus ATM’lerinin sayısını da 188’e yükseltmiş oldu.

Near East Bank, para çekme, kredi kartı borcu ödeme, para yatırma, nakit avans-taksitli nakit avans işlemlerinin şubeye gitmeden yapılabildiği ATM'leri Kuzey Kıbrıs genelinde en ulaşılabilir noktalarda konumlandırarak müşterilerine yaklaştırmaya devam ediyor.

Tüm kanallarda üstün müşteri memnuniyeti sağlamak ve yenilikçi çözümleri müşterilere sunmak ilkesi ile hareket eden Near East Bank, yaygın ATM ağı ile bankacılık işlemlerinin zaman ve mekan sınırı olmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesine olanak sağlıyor.

Near East Bank, dijital dönüşüm yolculuğunun, bankacılığın ve müşterilerin hayat kalitesini yükselttiğinin, güven ve zamanın doğrudan ve olumlu yönde etkilemekte olduğunun bilinci ile gerçekleştirdikleri teknoloji yatırımlarıyla müşterilerine kolay kullanabilecekleri çözümlerle, işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz bir biçimde sürdürecekleri bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmalarını istikrarlı bir biçimde de sürdürüyor.

NEB ATM’lerini Kuzey Kıbrıs genelinde en ulaşılabilir noktalarda konumlandırdıklarını belirten ve ATM sayısı ile 2022 hedeflerinde istedikleri rakama ulaşacaklarının altını çizen Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu;

“Bankacılık hizmetlerimizin kesintisiz hizmet vermesine yönelik çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Son üç yıldır müşterilerin ve çalışanlarının sağlığını en önde tutarak bankacılık işlemlerinde internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM ve Kiosk gibi alternatif dağıtım kanallarından işlem yapmalarına imkan sağladık. Bu kanallarımızdan ATM’leri de her geçen gün yeni lokasyonlarda hizmete sunma planlarımız da aynı hızda devam etmekte. 2022’ye 180 adetle girdiğimiz CardPlus ATM sayımız bugün 188’e ulaşmış olup, yeni lokasyonlarda ATM açma planlarımız devam edecek” dedi.