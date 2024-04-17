"Narhı bile uygulatamadan yüzünüze gözünüze bulaştırdınız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin kuzu eti fiyatında yapmaya çalıştığı narh uygulamasının başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyerek, "Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.

Kasaplar Birliği'nin kuzu eti fiyatını 550 TL'ye sabitleyen emirnamenin geri çekilmesini talep ettiğini belirten Erhürman, Narh uygulamasının konulmadan önce gerekli istişarelerin yapılmadığını, bu nedenle başarısız olunduğunu ifade etti.

Erhürman'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

" 'Hükumetten bayram müjdesi: Kuzu eti 550 TL'...

Bu haberin üzerinden 12-13 gün geçti. Kasaplar bugün (dün) toplandı. Birlik Başkanı, protokole 'imza atmak durumunda bırakıldığını' söyledi ve kasaplardan özür diledi.

Kasaplar kuzu eti fiyatını 550 TL'ye sabitleyen emirnamenin geri çekilmesini talep etti.

Hep aynı terane. Önce 'müjde' ver, 'müjde'yi gazetelerde manşet yap, sonra yüzüne gözüne bulaştır.

Narhı koymadan yapman gereken istişareleri yapma, sonra koyduğu narhı bile uygulatamayan 'hükumet' konumuna düş. Düş ki bu memlekette hiç kimsenin hiçbir şeye güveni kalmasın.

Sonra da otur, Euro 35 TL iken ekonomi nasıl güneye kayar diye düşün. Bir daha 'fiyat denetimi', 'piyasayı ucuzlatmak' gibi kavramları almayın ağzınıza. Aman ha 'müjde' falan vermeyin!.."

Kasaplar emirnamenin geri çekilmesi kararı aldı