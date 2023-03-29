“Nargile satılır, maç izletilirse, Liman olmaktan çıkar”

Batuhan BORAKAN

Tarihi Girne Antik Liman’da tadilat çalışmaları sürüyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren, Girne Belediyesi olarak limanın yönetimine talip ve hazır olduklarını vurgulayan Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Girne Yat Limanı’nın süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi, ‘Liman’ın geleceğine’ işaret etti.

“En önemli konu yapmak değil, bakmak” diyen Şenkul, “Biz bu bakmaya talibiz. Oradaki esnaf da belediyenin konsantre bir şekilde süreci yönetmesini istiyor, bununla ilgili de çalışmalar var toplantılar var ben de katılıyorum” şeklinde konuştu.

“Tamamlanma süreci biraz uzayacak ama çok da gecikme beklemiyorum”

İlk aşamada taban inşaat, kanalizasyon, zeminin temizlenme sürecinin hızlı ilerlediğini ve bitme aşamasına yakın olduğunu belirten Şenkul, işin daha zorlu kısmının elektrik-su altyapıları gibi teknik konular olduğunu belirtti.

Kullanılacak pergola sistemleri, ışıklar gibi düzenlemelerin henüz ne zaman geleceğini bilmediğini belirten Şenkul, “En azından ışıkların, pergola sistemlerinin alınmış, alanda hazır olması lazımdı ki, kaba işler bitince zeminler yapıldıktan sonra onlar da kurulsun” dedi.

Limandaki tadilat sürecinin biraz aksayacağını ifade eden Şenkul, “30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde arasında öngörüldü, bu tarihlerin biraz esneyeceğini düşünüyorum, çok büyük bir gecikme de beklemiyorum” şeklinde konuştu.

“En önemli konu yapmak değil, bakmaktır”

Limandaki esnafın maddi ve manevi olarak zorluk çektiğini belirten Şenkul, “Orada dükkanlar yaklaşık 6-7 ay kapalı kaldı, bunun hem maddi hem manevi zorlukları vardır, halk buraya gidemedi. Bunu yeniden eski haline dönmemesi gerek, bunun için esas olan yapmak değil bakma kısmıdır” dedi.

“Biz limana bakmaya talibiz”

Limana bakmaya talip olduklarını vurgulayan Şenkul, “Biz bu bakmaya talibiz. Bu noktada da zaten Turizm Bakanlığı’yla da çok büyük bir sıkıntımız yoktur, aynı dili konuşuyoruz, oradaki esnaf da belediyenin konsantre bir şekilde süreci yönetmesini istiyor, bununla ilgili de çalışmalar var toplantılar var ben de katılıyorum” şeklinde konuştu.

“Yönetsel anlamda paylaşıma açığız”

Limanın tüm otorite liderliğinin Girne Belediyesi’ne ait olması gerektiğini ifade eden Şenkul, “Kontrol anlamında, yönetsel anlamda paylaşıma açığız. Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, herkes kendi yetki alanında kalır ama uygulama ve yaptırım tarafında tek yetkili Girne Belediyesi’nde olması lazım, bu çizgi çok önemlidir ve kırmızı çizgimizdir. Bu konuda net iseler limanı yaptıktan sonra bize versinler istendiği gibi yönetiriz, kontrol ederiz” dedi.

“Liman’da nargile satılırsa, maç izletilirse liman liman olmaktan çıkar”

Limandaki müşteri kaybına da değinen Şenkul, “Esnafın da bu konuda hatası var,

limanda nargile satılırsa, maç izletilirse liman liman olmaktan çıkar, o zaman daha da hızlı bir şekilde geriye gider” dedi

Şenkul ifadelerine şöyle devam etti:

“Esnaf limanı cafe yeri veya restoran yeri olarak görmemeli, Pandemi limanı çok kötü vurdu şu anda da kapandı ama bu kapanıştan büyük bir artı ile çıkabilirler yeter ki son 10 yıldaki travmayı unutup 15 yıl öncesine dönüp limanın gerçek değerine döndürsünler.”

“Fiyat istikrarı çok önemli!”

Son olarak fiyat konusuna da değinen Şenkul, “Fiyat istikrarı çok önemli. Menüde yazan ile hesapta gelen bir değildi. Menüdeki fiyat hesaptakini tutmazsa belediye o işletmeyi kapatma cezasına kadar gitmesi gerekir ki orada bir otorite sağlansın” ifadelerine yer verdi.