Narenciye değişikliği, arıcılık ve firma ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “2021 Yılına ait Narenciye Tür Değişikliği, 2022 Yılı Arıcılık ve 2022 yılına ait Sertifikalı Tohum satışı gerçekleştiren firmaların ödemelerini gerçekleştirdiğini” bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasında, 2021 yılı için Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi (tür değişikliği) kapsamında proje uygulaması başarılı 25 narenciye üreticisine 191 bin 375,00 TL, 2022 yılında arıcılık yapan 211 arıcıya, kovan başı arıcılık ödemeleri kapsamında 1 milyon 95 bin 360 TL ve 2022 yılında üreticilere sertifikalı tohum satışı yapan 5 firmaya da 745 bin 800 TL olmak üzere toplamda 2 milyon 32 bin 535 TL’lik yatırımın yapıldığı kaydedildi.

Narenciye üreticileri ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve şubelerinden, arıcılar ise ödemelerini Arıcılık Kooperatifi üzerinden alabilecekler.