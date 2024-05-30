Naimoğulları: "Araçlarımızı çektik... Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, araçlarını Tarım Bakanlığı önünden çektiklerini ve Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini açıkladı.

Naimoğulları, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'le dün yaptıkları görüşmenin ardından araçlarını Tarım Bakanlığı önünden çektiklerini, sadece iki traktör bıraktıklarını söyledi.

Mustafa Naimoğulları, hayvancıların, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısından çıkacak sonuca göre, kendi aralarında istişare edip, izleyecekleri yolu belirleyeceklerini belirtti.