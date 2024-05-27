Naimoğulları: "1 ay süreyle canlı hayvan satışını durduruyoruz"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, canlı hayvan satışını 1 ay süreyle durdurduklarını açıkladı.

Başbakanlık önünde devam eden eylemde konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kendi aralarında yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve her gün yeni bir eylem şekli üretme konusunda karar aldıklarını belirtti.

Naimoğulları, bugün aldıkları eylem kararı kapsamında, canlı hayvan satışını durdurduklarını açıkaldı.

Naimoğulları, yarın itibariyle bir ay canlı hayvan satışı yapmayacaklarını, karara uymayan hayvancılara ceza uygulanacağını söyledi.

Yarın için de farklı eylem planları olduğunu ifade eden Naimoğulları, "Bu saatten sonra bu fiyatlarla bu iş yürümez" dedi.

“Batmayı da göze aldıklarını” dile getiren Naimoğulları, "Sayın (Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş) Kelle kına yaksın, kınayı da ben alacam. Sayın (Başbakan Ünal) Üstel, Maliye Bakanı (Özdemir Berova), bu üreticiyi yıldıramaz. Vazgeçin bu üsluptan, bir çok nokta bugünden sonra kapanacak” dedi.

Eylemlerinde süt dökmeyeceklerini, bunun yerine her gün bir köyde sütü bedava dağıtacaklarını ifade eden Naimoğulları, "utanın artık" dedi.