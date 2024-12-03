Myrrha Trio yeni yıla özel keyifli bir programla Mağusa, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde sahne alacak...

Adada klasik müziği erişilebilir hale getirmeyi, yerel hikaye ve melodilerini ortaya çıkarmayı hedefleyen müzisyenler Miray Çakır, Sinem Sadrazam ve Püren Eda Gözer’in, oda müziği sevgilerinin birleştirici gücü ile 2019 yılında oluşturdukları adını antik Yunan mitolojisinin Kıbrıslı tanrıçasından alan Myrrha Trio, Aralık ayı içerisinde yeni bir programla 3 farklı şehri dolaşacaklar.

Yeni yıla özel keyifli bir program sunacak Trio’nun enerjisi, müzikal anlayışı ve güçlü arkadaşlığından ortaya çıkan uyum bu kez sırasıyla Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne’de sahneye yansıyacak.

Çalışmalarına başladıktan kısa süre sonra, ABD’de Apple Hill Center for Chamber Music festivaline katılan trio, değerli eğitmenlerle çalıştı ve konserler verdi. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin ve Kuzey Kıbrıs Gitar Festivali’nin açılış konserlerini yaparak Elise Kuder, Mike Kelley, Nihat Ağdaç, Yuliya Starastsenkava ve Kağan Korad’la aynı sahneyi paylaştı. Trio’nun enerjisi, müzikal anlayışı ve güçlü arkadaşlığından etkilenen besteci Ali Hoca, gruba ithafen Myrrha’nın hikayesini anlatan bir eser yazdı.

Myrrha Trio’nun, Aralık ayı konser porgramı

•7 Aralık Cumartesi - Mağusa Kale Pasajı, MAĞUSA

•11 Aralık Çarşamba - ARKHE, Arab Ahmet Kültür Evi, LEFKOŞA

•15 Aralık Pazar - The Soulist Cafe, Alsancak, GİRNE