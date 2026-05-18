Eczacı Didem Can Ortaköy Muhtarlığı’na aday

Ortaköy Muhtarlığı için adaylığını açıklayan eczacı Didem Can, mahallede yıllardır esnaf ve komşu olarak yaşamın içinde yer aldığını belirterek, daha güçlü birliktelik ve dayanışma hedefiyle yola çıktığını açıkladı.

Can, yaptığı açıklamada Ortaköy’de komşuluk ilişkilerinin, dayanışmanın ve samimiyetin yeniden hissedildiği bir yaşam alanı yaratmayı amaçladığını ifade etti.

“Ortaköy sadece bir mahalle değil, birlikte güçlenen bir yaşam alanıdır” diyen Didem Can, mahalle halkıyla birlikte hareket edeceklerini ve ortak akılla yeni nesil bir muhtarlık anlayışı oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Didem Can, açıklamasında “Yeni Nesil Muhtarlık”, “Bizim Ortaköy”, “Söz Mahallenin” ve “Birlikte Ortaköy” mesajlarına da vurgu yaptı.