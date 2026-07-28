Eski Ercan Havalimanı yakınındaki çöplükte yangın

Eski Ercan Havalimanı'nın kuzeybatısında bulunan çöplük alanda bugün yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına ilk müdahaleyi Ercan İtfaiyesi ekipleri yaptı.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Dairesi'ne ait yangın söndürme aracı, Değirmenlik Belediyesi'ne ait su tankeri ile iş makineleri ve dozerler bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, alevlerin çevredeki kuru otluk alanlara ve geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla hem suyla müdahale ediyor hem de dozerlerle güvenlik şeritleri oluşturuyor.

Çöplük alanın farklı noktalarında devam eden yangın nedeniyle yoğun siyah duman yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesinin koordineli şekilde görev yapıyor.

Yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: kibrisaktifsozcu