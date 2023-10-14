“Müzakereciler yeniden görüşmeye başladı”

Güneyde yayın yapan Alithia gazetesi, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in Müzakerecisi Menelaos Menelau’nun geçen hafta itibarıyla, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da katılımıyla yeniden görüşmelere başladığını yazdı.

Habere göre Cuma günü, Olgun ve Menelau’nun geçen hafta görüştüğünü, bu görüşmelerden birinde Stewart’ın da hazır bulunduğu bilgisini paylaşan Kıbrıs Haber Ajansı, bu görüşmelerde iki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarının ve son BM Genel Kurulu çerçevesinde cereyan edenden sonra genel siyasi ortamla ilgili olguların gözden geçirildiğini aktardı.