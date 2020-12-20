'Mutasyon' nedeniyle İngiltere'ye uçuş yasağı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Covid-19'un mutasyona uğrayarak oluşan yeni bir virüs türünün yüzde 70 daha etkili olduğunu açıklamasının ardından, Hollanda bu ülkeden gelen uçuşları geçici bir süreliğine yasaklama kararı aldı.

Amsterdam hükümeti iki ülke arası seyahat sıklığı sebebiyle İngiltere'deki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 1 Ocak 2021 tarihine kadar uçuşların yasaklanacağını açıkladı.

Hollandalı yetkililer İngiltere'den tren, otobüs ve özel araçlarıyla gelebilecek olası yolcular için de ek önlem alınacağını duyurdu.

Amsterdam hükümeti ayrıca, İngiltere'de açıklanan yeni koronavirüs türünün Hollanda'da aralık ayı başında tespit edilen ve olağan dışı belirtiler ve özellikler gösteren Covid-19 vakalarıyla benzer özellik taşıdığını kaydetti.

Hollanda'da Covid-19 vakaları aralıkta zirve yaptı

17 milyon nüfusa sahip Hollanda'da bugüne kadar 680 bine yakın koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle yaklaşık 11 bin kişi hayatını kaybetti. Hollanda'da ekim ayında günlük Covid-19 vakaları hızla artış gösterirken, aralık ayının son haftalarında 10 binin üzerine çıkarak tepe noktasına ulaştı.

Ülkede son birkaç gündür 50-100 arası salgın kaynaklı can kayıpları yaşanıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede mutasyona uğramış yeni Covid-19 türü var

Coronavirüsün Avrupa'nın kuzeyinde en çok etkili olduğu ülke olan İngiltere'de Başbakan Johnson, cumartesi günü yaptığı açıklamada başkent Londra ve ülkenin güney doğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı.

Johnson basın açıklamasında, "Bilimsel bulgular değiştiğinde bizim de aldığımız önlemler değişmeli. Virüsün saldırı yöntemleri değiştiğinde bizim de savunma yöntemlerimiz değişmeli ve bugün başbakanınız olarak, önümde başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Ülkede söz konusu bölgelerde alınan önlemler seviye 3'ten 4'e yükseltilirken Johnson eldeki ilk verilere göre, yeni Covid-19 türünün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu olmadığını da sözlerine ekledi.

İngiltere'de bugüne kadar 2 milyonu aşkın Covid-19 vakası görülürken, salgın kaynaklı can kayıpları 67 bini geçti.

Almanya yasaklamayı değerlendiriyor

AFP Alman Sağlık Bakanlığına yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Almanya’nın da mutasyona uğrayan yeni türün yayıldığı İngiltere ve Güney Afrika’dan uçuşları yasaklamayı değerlendirdiğini duyurdu. Güney Afrika Sağlık Bakanı Zwelini Mkhize, 501.V2 olarak adlandırılan yeni tür koronavirüsün ülkede koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın nedeni olabileceğini ifade etmişti.

Almanya’nın da iki ülkeden Hollanda benzeri bir uçuş yasağı gibi “ciddi önlemler” üzerinde durduğu belirtildi.

Bir sağlık bakanlığı sözcüsü Berlin’in İngiltere’deki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve mutasyona uğramış türle ilgili bilgileri “büyük bir baskı altında” değerlendirmeye çalıştığını aktardı. Aynı sözcü Almanya’nın Avrupalı ortaklarıyla iletişimde olduğunu söyledi.

Alman hükümetine Covid-19 salgınıyla ilgili danışmanlık yapan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten Twitter’de yaptığı açıklamada Almanya’da mutasyona uğrayan türün tespit edilmediğini söyledi.

Belçika da yasakladı

Belçika’nın da bu gece yarısından itibaren İngiltere’den uçuşları yasakladığı bildirildi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo yasağın en az 24 saat geçerli olacağını duyurdu.