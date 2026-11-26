Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), üyelerine yönelik düzenlediği yurt içi fotoğraf gezileri kapsamında, 22 Kasım 2026 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde sonbahar gezisi gerçekleştirdi.

İlk olarak Astromerit’de kısa bir mola verildi. Ardından, sonbahar renklerinin hakim olduğu Platania Ormanı’nda çekimler yapıldı.

Daha sonra, 25 kişilik FODER ekibinin katıldığı gezi boyunca, Chantara Şelalesi ve son durak olan Tzelefos (Celefos) köprüsü katılımcıların farklı bakış açılarıyla tarih ve doğanın bütünleştiği eşsiz manzaralar objektiflerine yansıttılar

Dernek üyelerinin sahada uygulamalı çekim becerilerini geliştirmek adına düzenlenen gezide sonbahar renkleri, şelale ve dereler doğal ortamlarında manzara, makro, uzun pozlama, portre ve deneysel çekim teknikleri kullanılarak fotoğraf karelerine yansıtıldı.

Güzel bir havada keyifli ve verimli geçen gezinin ardından üyeler arşivlerini birbirinden güzel karelerle zenginleştirdi.