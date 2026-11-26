Karayolları Dairesi, Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nda muhtelif yerlerde süren yapım çalışmaları nedeniyle otomobil ve motosiklet trafiğine yönelik uygulanan yol kapatma süresinin 31 Aralık’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, güzergâhın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla transit otomobil (salon/binek araç) ve motosiklet trafiğine kapatıldığı hatırlatılarak, yolun 31 Aralık tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, transit otomobil (salon/binek araç) ve motosikletlerin yolun trafiğe kapatılmış kesimini kullanmaması ve güzergah boyunca hız sınırlamalarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.