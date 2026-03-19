Musa Mavideniz için Girne Belediyesi'nde tören düzenlendi
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Girne Belediyesi personeli Musa Mavideniz için Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, tören bugün saat 10.30’da Yeni Hizmet Binası önünde yapıldı.
Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, Girne Belediyesi Yöneticileri ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Mavideniz’in ailesi ve yakınları katıldı.
