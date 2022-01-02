Murat: “Güzelyurt’u yeniden canlandırmak mümkün”

CTP milletvekili adayı Aslı Murat, Güzelyurt (Omorfo)’nun sıkıntıları ve çözüm önerileri hakkında açıklamada bulundu. Murat, Güzelyurt’un gözden çıkarılan bir yer değil, güçlendirilerek barışın simgesi haline getirilebileceğini ifade etti.

“Güzelyurt’u güçlendirmeliyiz”

“Güzelyurt geçmişteki üretim ve kalkınma gücünü kaybetmiş olsa da, Kıbrıs sorununun en tartışmalı konuları arasında yer alır” açıklamasında bulunan Murat, “Her konuda Onu güçlendirmeliyiz ki bunca tartışmanın ardından barışın, iki toplumun yeniden yakınlaşmasının simgesi haline gelebilsin. İç göçün yıllar içinde artarak devam etmesi, iş imkanlarının azaltılması, gereken yatırımın yapılmaması gibi pek çok nedenden dolayı bölge gerçek kapasitesinin ardına düşürülmüştür. Buna rağmen geçmişte başlatılan plan ve projelerin hayata geçirilmesi için geç değildir” dedi.

Yeni iş olanakları yaratılabilir

Bölgenin 8,5 - 9 kmlik bir sahil şeridi olduğunu ifade eden CTP Milletvekili adayı Aslı Murat, “Denize ulaşmak için, Aydınköy’den 2, Yayla’dan 1, Kalkanlı çemberinden 7 km yeterlidir. Bu alan, bölge halkının ortak kullanım alanlarını belirledikten sonra, turizm yatırımına açılması, yeni iş olanaklarının yaratılması ve üretimin yeniden istenilen seviyeye taşınması için ciddi bir imkan yaratacak niteliktedir” ifadelerinde bulundu.

Kalkınmada öncelikli bölge

2006 veya 2007 yıllarında, CTP’nin hükümette olduğu dönemde, Bakanlar Kurulunda alınan bir karar doğrultusunda, Güzelyurt kalkınmada öncelikli bölge ilan edildiğini hatırlatan Murat, “Bu doğrultuda üç ayak tespit edildi; tarım, yüksek öğrenim ve turizm. Güdülen amaç, İlçeyi kalkındırmak, bölgeden göçü önleyip gençlerin kendi yerlerinde ev sahibi olmasını sağlanmak, tarım ve narenciye yanında turizmi (butik hotel, eko turizm vb gibi) teşvik etmek, farklı alanlarda ekonomik aktivite yaratarak gençlere iş olanakları yaratmaktı” dedi.

Murat açıklamasına şöyle devam etti:

“Gençlere konut sağlamak amacıyla şehit çocuğu olan ve olmayan gençlere arsa dağıtımı yapıldı. Hükümetin ömrü yetmediği için hedeflenen sayıya ulaşılamadı. Mevcut arsaların parselasyonu ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bunlar yanında, arsaların altından, Yayla – Gaziveren ve Doğancı kavşağına kadar denize doğru uzanan sahil şeridi ise turizm bölgesi ilan edildi. Maalesef hükümet değiştikten sonra projenin sürdürülmesi durduruldu, arsa sahiplerine yerel yönetim tarafından gerekli inşaat izinleri verilmedi ve ilerleme çöküntüye uğratıldı.”

Güzelyurt’u canlandırmak için izlenecek yol haritası

Murat, Güzelyurt’un yeniden canlandırılması için atılacak adımları ve hedefleri sıralayarak, “Bu doğrultuda, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel üretim ve işgünü teşvik etmek, işsizliği önlemek, yaşam alanlarımızı güçlendirmek, konut hakkını sağlamak gibi konularda memleket için sunduğu çözüm önerileri, geçmişte olduğu gibi bugün de hazırdır” vurgusunda bulundu.

Murat, bölgenin yeniden canlandırma süreci için izlenmesi gereken aşamaları şu şekilde sıraladı:

• Alım gücünün iyice düşmesi ve TL’nin değer kaybetmesi neticesinde barınma hakkında yaşanan sıkıntıları giderecek konut edindirme projeleri geliştirilecek.

• Ötelenen bölgelerin, “kalkınmada öncelikli bölge” ilan edilmesiyle, mağduriyet yaşanan alanlarda yani eğitim – üretim ve özellikle turizmde teşvikler arttırılacak.

• Büyük kitle turizmi yanında, eko – spor – kongre – yaşlı – sağlık ve benzeri özel ilgi alanı turizmi desteklenecek.

• Bölgelerde turizmi arttırmak için hizmet ve ürün sağlayan işletmelerin ve kooperatiflerin geliştirilmesi sağlanacak. Böylece genç işsizlikle mücadelede alanlar yaratılacak.

• Tarım alanında, üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirler uygulamaya konularak üreticilerin gelir düzeyi yükseltilecek. Sertifikalı üretim için teknik ve finansal destek sağlanacak ki Avrupa pazarlarına açılma imkanı yaratılacak. Kadın ve genç çiftçiler desteklenecek.

• Turizm ve kalkınmaya dönük atılacak adımlarda, kültürel ve çevresel değerlendirmeler yapılacak ki fayda sağlarken zarar oluşumu engellenecek.

• İcraata geçilecek alanlara yönelik çalışma yürütülen sivil toplum örgütleri ile istişare içinde olunacak, karar alma süreçlerinde onlara da imkan yaratılacak.