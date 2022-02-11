Murat Demirtaş uğurlandı

Uğradığı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Halil Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş bugün son yolculuğuna Ankara’da uğurlandı.

8 yıldır Kıbrıs'ta yaşayan 2 çocuk babası Murat Demirtaş'ın cenazesi, bu sabah saatlerinde Lefkoşa hastanesinden alınarak Girne'deki evine götürüldü. Ardından Murat Demirtaş'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi. Demirtaş için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Demirtaş'ın ailesi ile yakınları katıldı.

Demirtaş'ın annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlumu yıllardır göremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Demirtaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.