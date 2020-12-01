KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ LTD.

MÜNHAL İLANI

Münhal sayısı: 6

Başvuru Kriterleri

K.K.T.C. vatandaşı olmak, 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak, 1985 yılı veya sonrası doğumlu olmak, Başvuru sahipleri başvurularını en geç 11 Aralık 2020 mesai bitimine kadar (16.30) Kooperatifimiz Merkez ve Şubelerine iletmeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler:

a)Fotoğraflı C.V.

b)Erkek müracaat sahiplerinin askerlik görevini tamamlamış olması (Terhis Belgesi fotokopisi/İlişki Kesme Belgesi fotokopisi)

c)Kimlik fotokopisi

d)Diploma fotokopisi/Tamamlama Belgesi fotokopisi.

Sınav yeri, tarihi ve saati web sayfamızda yayınlanacak ve mail adresi/sms ile müracaat edenlere bildirilecektir.

Not: Eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacak.