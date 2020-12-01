MÜNHAL İLANI
KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ LTD.
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KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ LTD.
MÜNHAL İLANI
Münhal sayısı: 6
Başvuru Kriterleri
- K.K.T.C. vatandaşı olmak,
- 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak,
- 1985 yılı veya sonrası doğumlu olmak,
- Başvuru sahipleri başvurularını en geç 11 Aralık 2020 mesai bitimine kadar (16.30) Kooperatifimiz Merkez ve Şubelerine iletmeleri gerekmektedir.
- İstenilen belgeler:
a)Fotoğraflı C.V.
b)Erkek müracaat sahiplerinin askerlik görevini tamamlamış olması (Terhis Belgesi fotokopisi/İlişki Kesme Belgesi fotokopisi)
c)Kimlik fotokopisi
d)Diploma fotokopisi/Tamamlama Belgesi fotokopisi.
Sınav yeri, tarihi ve saati web sayfamızda yayınlanacak ve mail adresi/sms ile müracaat edenlere bildirilecektir.
Not: Eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacak.
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