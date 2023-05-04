Muhamedkhır’ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşti

Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır’ın, misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan polis soruşturması derinleşti.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 3 Mayıs tarihinde Lefkoşa'daki bir evde misafir olarak bulunan Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır’ın aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini anımsattı.

Polis, Muhamedkhır’ın kalmakta olduğu evde, olay günü; F.C.T, S.B., H.A.H.E., M.H.M.A. ve A.K.A.A. isimli zanlıların da bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yapılan inceleme sırasında İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı olan 1 adet Alyse hap bulunduğunu belirten polis, aynı gün zanlıların mahkemeden alınan emir kapsamında tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün F.C.T. isimli zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına sokulmuş vaziyette yine İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve söz konusu hapların nerden bulunduğunun araştırılması gerektiğini, öte yandan Muhamedkhır’a otopsi yapılacağını ve yapılacak olan otopsi sonucunda meselenin başka suçlara evrilme olasılığı olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı zanlıların 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.