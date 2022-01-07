Müdürü olduğu ilaç şirketinden ‘milyonlarca TL’yi çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da şirket müdürü olarak çalıştığı Tane İlaç Enterprises Ltd isimli iş yerine ait milyonlarca TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı A.K H, hücrelerdeki bir tutuklunun pozitif çıkması nedeniyle temaslı olduğundan tutukluluk talebi gıyabında yapıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada, zanlının 2017-2019 yılları arasında Lefkoşa'da şirket müdürü olduğu Tane İlaç Enterprises Ltd isimli işyerine, eczanelerden toplanan ilaç satışı karşılığı ödenen 650 bin TL'yi alıp ihtiyaçlarına harcadığını belirtti.

Zanlının Devlet Ecza Deposuna tedarik ettikleri ilaçlar karşılığında Maliye Bakanlığı tarafından ödenen Merkez Bankası’na ait 1,050,908.38 TL meblağlı çeki de çalıp, ikamet ettiği eve kısmi ödeme yaptığını anlattı.

Polis, miktarın artabileceğine vurgu yaptı. Polis, zanlının 3.1.2022 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini de belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden zanlının poliste 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.