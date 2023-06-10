“Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz”

İskele’de DAÜ Arsaları olarak bilinen Kocatepe’de bölge sakinleri çarpık yapılaşmaya karşı eylem yaptı.

Emirnameye göre bölgede en fazla iki kat inşaat yapılabildiğini belirten bölge halkı, daha önceden bir inşaat şirketi tarafından bölgede 4,5 kattan oluşan 36 daireli 4 apartman inşaatının 2 Kasım 2022 tarihinde İskele Belediyesi’nin mühürlediğini ancak son günlerde ilgili inşaatlarda çalışmaların yeniden başladığını söyledi.

Eylemde DAÜ Arsaları-Kocatepe sakinleri adına aynı zamanda DAÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Mürüde Çelikağ aşağıdaki kapsamlı açıklamayı içere bildiriyi okudu.

Yapılan açıklama şöyle:

“İskele Belediyesi’ne bağlı Kocatepe DAÜ arsalarında bir inşaat şirketine ait 4 adet arsa üzerine 4.5 kattan oluşan 36 dairelik 4 adet apartman projesi yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu proje için alınan inşaat ruhsatı tarihi (8/5/20 – 7/5/21) ve kendisine Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen bir buçuk yıllık (20/5/2019 – 19/11/2020) süre içerisinde herhangi bir inşaat faaliyetine başlanmamasından dolayı yasalar gereğince emirname öncesi olan haklarını kaybetmiş ve dolayısıyla inşaat izni bitmiştir. Bahsi konu edilen inşaat firması 2 Kasım 2022, Çarşamba günü, İskele Belediyesi tarafından uyarılmış ve inşaat alanı mühürlenerek inşaat faaliyetleri durdurulmuştur.

Ancak, 55/1989 İmar Yasası İç Düzeni yasa tasarısı değişikliği kapsamında Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen planlama onay belgesinin söz konusu yasa değişikliği ile Belediyeler tarafından verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda daha önce inşaat faaliyetleri durdurulan söz konusu yapının inşaat faaliyetlerine yeniden başladığı ve İskele Belediye’si tarafından mührün kaldırıldığı görülmüştür.

KKTC’nin yükselen değeri İskele ne yazık ki her geçen gün doğallığını ve güzelliğini yapılan inşaatlar, yüksek binalar ve çarpık kentleşme ile yitirmektedir. Bu durum ülkesini seven herkes gibi bizleri de derinden etkilemekte ve üzmektedir. İskele Kocatepe sakinleri olarak henüz doğallığını kaybetmeyen bölgelerden birinde yaşamaktayız. Bahse konu olan firma tarafından yapılması planlanan apartman nedeniyle tüm mahalle sakinleri gerek maddi gerekse manevi zarara uğrayacak, bölgenin dokusu ve doğallığı değişecek, araç ve park problemi, kalabalık ve gürültü gibi birçok problemle karşı karşıya kalınacaktır. Bölgeye ulaşım tek bir yol üzerinden yapılmaktadır ve kanalizasyon sistemi mevcut değildir. Trafik yoğunluğu ve çevre kirliliğini de büyük oranda etkileyecek olan inşaatlarla birlikte oluşacak nüfus artışı, önümüzdeki günlerde kanalizasyon ve altyapı problemleri ile de karşımıza çıkacaktır.

Bu bölgede Emirname kuralları 2 kat ve her parsele bir bina yapımına izin vererek yoğun yapılaşmayı engellemiştir. Konu sadece çok kat değil aynı zamanda daire ve nüfus yoğunluğudur. Şehirden uzak, yapı yoğunluğu düşük olarak DAÜ Kooperatifi tarafından planlanan Kocatepe'nin halihazırda başka bir inşaat şirketine ait başlayacak olan 2.5 kat 36 dairelik projeyle de bir tatil bölgesine dönüştürüleceği görülmektedir. Kocatepe sakinleri bu bölgeye yerleşirken planlanan bu değildi. Kocatepe çıkan yol dahil olmak üzere mevcut oluşuma dahi yetmeyen altyapısıyla bu bölge ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıyadır. Belediye mevcut eksikleri gidermekten uzak, yeni projelerden aldığı kaynağı dahi bölgeye yatırmaktan aciz iken bu yapılan hizmet verdiği topluma saygısızlık, kapılarını kapatma ve ranta kapılarını sonuna kadar açmadır. Bu durum karşısında biz mahalle sakinleri yasalar doğrultusunda her türlü mücadeleyi vereceğimizi ve hukuki yollara başvuracağımızı siz değerli basın mensupları aracılığı ile tüm kamuoyuna bildiririz. Çevreye duyarlı örgütleri de mücadelemizde yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtiriz.”