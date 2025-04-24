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Mücadele ateşi Güzelyurt'ta yandı

Mücadele ateşi Güzelyurt'ta yandı

100'e yakın örgütün toplum tarafından başörtüsü tüzüğü olarak bilinen Disiplin Tüzüğü'ne karşı başlattığı eylem ateşi 9'uncu gününde Güzelyurt'ta devam ediyor.

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100'e yakın örgütün toplum tarafından başörtüsü tüzüğü olarak bilinen Disiplin Tüzüğü'ne karşı başlattığı eylem ateşi 9'uncu gününde Güzelyurt'ta devam ediyor.

Bağımsızlık Yolu ve Hak-Sen'in öncülüğünde yanan mücadele ateşine, örgütlerin temsilcilerinin yanı sıra siyasi partiler ve Güzelyurt halkı da destek veriyor.

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