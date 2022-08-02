"Motif Galburlar" sergisinin açılışı yarın akşam Naci Talat Vakfı'nda...
Alayköy Folklor Derneği'nin Kültür Dairesi katkılarıyla hazırladığı "Motif Galburlar" sergisinin açılışı yarın akşam yapılacak.
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Alayköy Folklor Derneği'nin Kültür Dairesi katkılarıyla hazırladığı "Motif Galburlar" sergisinin açılışı yarın akşam yapılacak.
Dernekten verilen bilgiye göre, serginin açılışı saat 19.00 da Naci Talat Vakfı binasında yer alacak.
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Etiketler : kültür dairesi, Alayköy Folklor Derneği, Motif Galburlar