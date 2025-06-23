Mos Glass ve 4K Koop ödüle layık görüldü

İş Kadınları Derneği (İKD) üyelerinden MOS GLASS ile 4K Kooperatifi, Halkbank’ın Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında Türkiye genelinde finale kalarak ödüle layık görüldü.

İKD’den verilen bilgiye göre, 19 Haziran’da KKTC'de düzenlenen ödül töreninde, Yaprak Özyalçın’ın yatırımcısı ve direktörü olduğu MOS GLASS ilk 100’e girerek, Deniz Solyalı’nın başkanlığını yürüttüğü 4K KOOP ise “Kooperatifler” kategorisinde finale kalarak ödüllerini aldı.

Açıklamada, “Kadınların üretimde, yenilikte ve toplumsal dönüşümdeki etkisini gözler önüne seren bu ödüller, yalnızca bireysel değil, kolektif bir kazanımın da simgesidir. Başta MOS GLASS ve 4K KOOP olmak üzere, tüm kadın girişimcilerimizi kutluyor; emeğin, yaratıcılığın ve üretimin öncüsü olan kadınlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” denildi.