Morfou göçmenleri: Evimize geri dönmeli ve sonra ölmeliyiz

Kıbrıs’ın kuzeyindeki evlerinden güneye geçen "Morfou göçmenleri" adanın yeniden birleştirilmesi ve "evlerine geri dönme mesajını" verdiler.



Morfou göçmenleri, 41’inci yıl yürüyüşü için pazar günü Lefkoşa’daki Astromeritis’te bir araya geldi.



Morfou Belediye Başkanı Victoras Hadjiavraam etkinlikte yaptığı konuşmada, hiçbir koşulda Morfou halkının bölünmeye izin vermeyeceğini söyledi; “Tüm benliğimizle dünyadaki güçlü ulusları, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesini amaçladığımız mücadelemizin haklılığına inandırmak için uğraşacağız” dedi.



Victoras Hadjiavraam, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden, Türkiye’ye, müzakerelere iyi niyetle gelerek adil ve kalıcı bir çözüm bulmak için baskı yapmasını talep ettiklerini söyledi.



Morfou Belediye Başkanı, “Eğer biz onları haklılığımıza ikna edemezsek, o zaman maalesef her yıl buraya döneceğiz, kendimizi tekrarlayacağız ve her yıl biraz daha azalacağız” şeklinde konuştu.



Hadjiavraam yaşlı gözlerle, “Artık evimize geri dönmeli ve sonra ölmeliyiz” dedi.



Morfou halkı Astromeritis kontrol noktasına yürüdü ve BM Kıbrıs Barış Gücü, UNFICYP temsilcisine bir muhtıra verdi.



Muhtırada, Morfou Belediyesi bir kez daha 1974’te yerlerinden edinmelerini kınadı, Türkiye’nin uluslararası hukuku tamamen hakir gördüğünü, çözüm esasını değiştirme niyetine hizmet amacıyla kabul edilmez girişimler yaparak kışkırtmalarını artırmaya devam ettiğini, Kıbrıs sorununa çözüm için müzakerelerde ilerlemeyi reddettiğini kaydetti.



Morfou halkı BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinde müzakerelerin başlaması çağrısında bulundu ve uluslararası toplumdan, Türkiye’nin uluslararası hukuka ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygılı olmasını sağlamaya çağırdı; bu girişimlerin uygulanabilir ve işleyebilir bir çözüme götürecek müzakerelerin başlama koşullarını yaratması gerektiğini vurguladı.