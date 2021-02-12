Mohamad El Boubou'nun kan ve doku örnekleri alındı

Gönyeli’de 9 Şubat tarihinde evi içerisinde ölü olarak bulunan 23 yaşındaki Mohamad El Boubou’ya yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Söz konusu şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.