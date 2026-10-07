MMO: "5 yaşından büyük araçların ülkeye ithaline izin verilmesi trafik güvenliği açısından ciddi bir risktir"

KTMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) 5 yaşından büyük araçların ülkeye ithaline izin verilmesinin, trafik güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Oda, topluma ekonomik ömrünü doldurmuş, güvenlik standartları yetersiz ve geçmişi belirsiz araçları yalnızca ucuz olduğu için satın alarak can güvenliklerini riske atmama çağrısında da bulunuldu.

MMO Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, on yıllar boyunca hedeflenmesi gereken daha güvenli araç parkı ve daha güvenli trafik düzeninin büyük ölçüde bertaraf edildiği, bu süreçte Trafik Komisyonu'nda görev yapanların önemli bir bölümünün de bu tabloyu “sessizce seyrettiği” iddia edildi.

Başbakan'a trafik, araç ve yol güvenliği konusunda yapılan sunumda konunun açık ve somut şekilde ortaya konulduğu kaydedilen açıklamada, "Eski ve güvenlik teknolojileri bakımından yetersiz araçların takata vb. trafik kazalarındaki riskleri ve insan hayatına yönelik sonuçları gerekçeleriyle birlikte görsel olarak da anlatılmıştır. Bugün ise, aynı yanlıştan yeniden dönülmekte ve araç yaş sınırının kaldırılarak eski araçların ithaline izin verilmesi gündeme getirilmektedir." denildi.

İnsan hayatının siyasi hesaplara, oy beklentilerine veya belirli kesimlerin ticari rantına feda edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, trafik paydaşlarının da bu gelişmeler karşısında hiçbir şey olmamış gibi sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu kararlar doğrudan doğruya yıllarca trafik cinayetine ortak olmaktır, yol açmaktır." iddiasında bulunuldu.

Bir aracın ülkeye ithal edilmesine izin veren, teknik açıdan uygunluğunu değerlendiren, muayenesini yapan ve kayıt altına alarak trafiğe çıkmasına müsaade eden herkesin, ortaya çıkabilecek sonuçlar bakımından sorumluluk taşıdığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik ve teknik ömrünü büyük ölçüde tamamlamış, çağdaş aktif ve pasif güvenlik donanımlarından yoksun, bakım ve geçmişi belirsiz araçların herhangi bir bilimsel ve teknik kriter ortaya konulmadan ülkeye doldurulması, trafik güvenliği politikası değil; trafik güvenliğini riske atan bir anlayıştır. Bu yanlış kararların bedelini, yarın bir aile evladını, eşini, annesini veya babasını kaybederek ödemektedirler."

Açıklamada, "Çünkü ucuz araç, bir gün çok ağır bir bedel ödetebilir. Trafik güvenliği bir lüks değildir. İnsan hayatının pazarlığı olmaz. Oy için de rant için de insan hayatından taviz verilemez” denildi.