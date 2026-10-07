İskele’de asayiş ve trafik denetimi...

İskele Polis Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında, dün 20.00-24.00 saatleri arası asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, asayiş denetimleri kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhane içerisinde tespit edilen 6 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

126 sürücü rapor, 2 araç trafikten men edildi

Toplam 635 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde ise 126 sürücü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı ve 2 araç trafikten men edildi.

Sürücülerin 24’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 55’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.