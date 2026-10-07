"AB, etkinlikleri izolasyonun sona erdirilmesi hedefiyle uyumlu buldu”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, festivallerin ve Barcelona futbol okulunun etkinliğinin iptal ettirilmesine yönelik girişimlerle ilgili Avrupa Komisyonu’na gönderdikleri mektuba yanıt geldiğini açıkladı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “güven aşındıran eylemleri” ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu’na 28 Ağustos’ta gönderdikleri mektuba yanıt verildiğini belirtti.

AB Konseyi’nin 2004 kararına atıf yapıldı

Erhürman’ın aktardığına göre Avrupa Komisyonu, yanıtında 2004 yılında alınan ve Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonun sona erdirilmesini hedefleyen AB Konseyi kararına atıfta bulundu.

Yanıtta, başta gençlik olmak üzere Kıbrıslı Türklerin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan ve Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını sağlayan sivil toplum ve özel organizasyonların, AB’nin izolasyonun sona erdirilmesi konusunda ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olduğu belirtildi.

“AB, tam tersine uyumlu olduğunu söyledi”

Erhürman, Avrupa Komisyonu’nun yanıtını şöyle değerlendirdi:

“AB, ülkemizde düzenlenecek festivaller, Barcelona futbol okulu etkinliği gibi organizasyonların, bırakın ‘KKTC tanınmıyor diye hukuka aykırı’ olmasını, AB’nin Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonun sona erdirilmesi yönündeki kararları çerçevesinde, tam tersine, ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olduğunu söyledi.”

Erhürman, söz konusu yanıtın hem bu konudaki tartışmalar hem de “güven aşındırıcı eylemler” olarak nitelendirdiği girişimlerle ilgili değerlendirmelere yol gösterici olmasını umduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, gençlerin dünyayla buluşmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ilgili tüm taraflarla diyalog ve diplomasi sürdürüleceğini kaydetti.